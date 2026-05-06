Россиян предупредили об опасности храпа

Храп может приводить к различным проблемам со здоровьем, предупредила оториноларинголог, фониатр «Гута Клиник» Дарья Харина. Опасные последствия этой проблемы она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Во-первых, врач отметила, что храп нарушает качество сна. По ее словам, храпящий человек может спать необходимые семь-восемь часов, но при этом не высыпаться и чувствовать усталость.

Оториноларинголог добавила, что особенно опасно возникающее при храпе апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне, которые приводят к кислородному голоданию.

«Прямым следствием апноэ сна являются дневная сонливость, чувство разбитости, раздражительность, снижение концентрации внимания и даже проблемы с памятью», — предупредила Харина.

Врач уточнила, что чем дольше задержки дыхания, тем выше риск для здоровья. Она объяснила, что длительное апноэ повышает риск ожирения, гипертонии, инфаркта, инсульта. Кроме того, остановки дыхания создают прямую угрозу жизни и увеличивают риск внезапной смерти.

Доктор добавила, что нехватка сна из-за храпа также угнетает обмен глюкозы, из-за чего увеличивается риск сахарного диабета второго типа и других метаболических расстройств.

Ранее психолог Биджал Чхеда рассказала, что глубокая фаза сна играет ключевую роль в восстановлении организма. Первым делом специалист посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.