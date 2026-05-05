Остеопат Евдокимов объяснил, почему возникает пяточная шпора

Пяточная шпора представляет собой нарост, образующийся в результате хронического воспаления и микротравм подошвенной фасции. Она может возникать из-за лишнего веса, нарушения обмена веществ, плоскостопия, а также из-за хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, подагра и артрит. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал врач-невролог, мануальный терапевт, остеопат Александр Евдокимов.

Доктор отметил, что пяточная шпора может возникнуть после непривычной физической нагрузки, например, длительной ходьбы. Проблема часто становится хронической из-за недостаточного кровоснабжения места прикрепления фасции к пятке, что замедляет процесс заживления.

— Чаще всего от этого заболевания страдают люди старше 35 лет, женщины, особенно во время беременности из-за набора веса и размягчения связок, спортсмены и люди с избыточным весом, — добавил медик.

Евдокимов также подробно рассказал, как лечат это заболевание.

