Офтальмолог рассказала, что в России помолодел синдром сухого глаза

Кандидат медицинских наук и офтальмолог Наталия Майчук рассказала Telegram-каналу Baza, что в России синдром сухого глаза (ССГ) помолодел на 15 лет.

По словам специалиста, все чаще ССГ встречается среди молодежи 15-25 лет. Среди причин отмечается редко моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии, а также анемия, связанная с дефицитом витамина B12.

«При анемии гемоглобина становится меньше, и ткани начинают испытывать нехватку кислорода. Особенно чувствительна к этому сетчатка, отсюда и ощущение пелены и размытости», — поделилась Майчук.

Она добавила, что в последние несколько лет растут случаи снижения зрения и ССГ. Диагнозы зачастую ставят вместе, в особенности у молодых людей. В частности, ССГ приводит к светочувствительности, повреждению роговицы (язвы, эрозии, микротрещины) и падению зрения.

29 апреля врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова рассказывала, что долгие часы за конспектами и домашней работой, обязательное чтение и отдых за компьютером или смартфоном наносят вред зрению подростков.

По ее словам, регулярная проверка зрения — не просто формальность, а важная мера для сохранения здоровья глаз подростка. Плановые осмотры следует проходить не реже одного раза в год, даже если нет никаких жалоб. Именно в школьные и студенческие годы, когда зрительная нагрузка резко возрастает, чаще всего развивается и прогрессирует миопия, известная в народе как близорукость. Раннее выявление проблемы и регулярное наблюдение позволяют вовремя принять меры и сохранить высокое качество зрения.

Ранее были названы опасные симптомы, которые говорят о проблемах с глазами.