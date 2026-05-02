Школьнику с симптомами простуды диагностировали опасное для жизни заболевание

В Санкт-Петербурге произошёл трагический случай, когда обычная простуда обернулась тяжёлым заболеванием и сложнейшей операцией. У 14-летнего подростка резко поднялась температура почти до 40 градусов. Симптомы — высокая температура, слабость, жар — ничем не отличались от тяжелого гриппа. Семья начала лечение по стандартной схеме: жаропонижающие и назначенные антибиотики, однако они не давали абсолютно никакого эффекта. Об этом пишет База.

Спустя неделя такого домашнего «лечения» состояние подростка резко ухудшилось: у него отнялась нога. Только тогда родители забили тревогу и экстренно госпитализировали ребенка. В больнице провели МРТ и комплексное обследование. Результаты оказались шокирующими — у мальчика диагностировали менингоэнцефалит. Это опаснейшее заболевание, при котором одновременно воспаляются оболочки головного мозга и сама мозговая ткань. Счет шел на часы.

Для спасения жизни подростка потребовалась срочная операция — трепанация черепа. Хирургическое вмешательство длилось более шести часов, в течение которых медики удаляли гной из-под мозговых оболочек. Жизнь пациенту спасли, однако на этом испытания не закончились. После операции у пациента развился судорожный синдром, а затем начался сепсис — заражение крови, что еще больше осложнило его состояние.

В настоящее время в черепе подростка зияет отверстие размером 14 сантиметров. Мозг защищен лишь кожей и тонкой жировой прослойкой — костный лоскут был удален во время операции. Это означает, что любой незначительный удар, падение или даже резкое движение может привести к тяжёлой травме мозга и стать фатальным. Мальчик вынужден постоянно быть в максимальной безопасности, избегая любой активности, которая могла бы угрожать его жизни.

Единственный выход — закрыть дефект черепа специальным имплантом, который позволит защитить мозг и вернуть ребёнку возможность нормально жить и учиться. Стоимость такой операции составляет около 5 миллионов рублей.