Перечислены признаки заражения после укуса клеща

Американский инфекционист Томас Руссо перечислил признаки заражения опасными инфекциями после укуса клеща. Тревожные симптомы он назвал в беседе с изданием Prevention.

© Lenta.ru

По словам Руссо, после укуса клеща нужно следить за своим состоянием в течение 30 дней. В это время могут проявиться симптомы болезней, которые они переносят, в частности, болезни Лайма. Среди этих проявлений: сыпь, распространяющаяся за пределы места укуса, лихорадка, усталость, головная боль, мышечная боль, припухлость и боль в суставах.

Кроме того, после заражения инфекцией от клеща может появиться внезапная аллергия на молочные продукты и красное мясо. Это может быть признаком синдрома альфа-гал — серьезного и потенциально смертельного заболевания, объяснил Руссо.

«Если вас укусил клещ и у вас внезапно развилась непереносимость мяса, особенно красного, вы можете пройти обследование на этот синдром», — добавил врач.

Ранее американский эпидемиолог Терри Детано назвал способы защититься от укусов клещей, переносящих опасные инфекционные заболевания. Ученый посоветовал обходить некоторые участки во время прогулок.