Перечислены препараты, которые нельзя принимать вместе

Некоторые лекарственные препараты нельзя хранить в одной таблетнице. Какие средства нельзя принимать вместе, рассказал врач-терапевт Петр Ткаченко.

«Некоторые препараты конкурируют за метаболизм. Если они выводятся одним и тем же ферментом и принимаются вместе в значительных дозах, могут накапливаться токсические метаболиты. А это приводит к лекарственному поражению печени или почек», — подчеркнул эксперт.

По словам врача, антигистаминные (противоаллергические) средства могут усилить действие антидепрессантов или транквилизаторов. Это приводит к сонливости и потери концентрации. Еще одна категория лекарств, которые нужно принимать с осторожностью, — обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). В паре с препаратами от давления они снижают свою эффективность, передает Life.ru.

Помимо этого, Ткаченко посоветовал с осторожностью принимать лекарства для щитовидной железы. Их всасываемость блокируют ингибиторы протонной помпы (от изжоги), статины (от холестерина), а также препараты с железом и эстрогены.

Обезболивающие препараты заметно повышают риск возникновения гастрита и поражения почек. Об этом предупредил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Подмосковья Иван Еременко.