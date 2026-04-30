Некоторым россиянам пообещали инсульт

Врач-иммунолог Андрей Продеус предрек возможный инсульт россиянам, которые много работают. Об этом он заявил в выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале, запись передачи доступна на сайте телеканала.

© Lenta.ru

По словам врача, переработки негативно влияют на здоровье человека. Продеус отметил, что опасной считается работа более 55 часов в неделю.

«Если брать даже пятидневную рабочую неделю с двумя выходными. Если работать 11 часов [в день] и более, увеличиваются риски инсульта на треть», — предупредил специалист.

Продеус подчеркнул, что в России есть трудовая инспекция, которая следит в том числе за тем, чтобы сотрудники не перерабатывали и не вредили своему здоровью. Он напомнил, что и для россиян, и для работников в других странах установлен восьмичасовой рабочий день.

Ранее невролог Любовь Соколова предупредила россиян, испытывающих постоянный стресс, что у них может случиться «репетиция инсульта». Она уточнила, что речь идет о непродолжительном нарушении мозгового кровообращения.