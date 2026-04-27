Врач Сайно: некоторые лекарства могут дать побочный эффект в виде температуры

Газета.Ru

Состояние, когда температура тела постоянно держится в пределах 37–38°C на протяжении нескольких дней или недель, называется субфебрилитетом. Он иногда появляется из-за приема лекарств — об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

Почему температура может держаться несколько дней и даже недель
«У некоторых пациентов субфебрилитет может быть побочным эффектом приема лекарств, таких как антибиотики, гормональные препараты, антидепрессанты, нейролептики, противоопухолевые средства, иммуномодуляторы. Посетить врача следует в случае, если субфебрильная температура держится несколько дней. Особое внимание следует обратить, если субфебрилитет сочетается с перечисленными симптомами: боль в грудной клетке, кашель, одышка, сильная потливость по ночам, выраженная слабость, упадок сил, увеличение лимфатических узлов и другие», — заметила Сайно.

В норме повышение температуры тела связано с механизмами терморегуляции — процессом, в котором участвуют нервная система, гормоны, обмен веществ и другие физиологические механизмы. Например, повышение температуры до 38–39°C и выше наблюдается и при интенсивных физических нагрузках, эмоциональном стрессе, перегреве. Кроме того, субфебрильная температура возможна в I триместре беременности (37,2–37,4 C) и в период перименопаузы вследствие гормональной перестройки.

«Сохранение температуры долгое время или в случае присоединения к ней других симптомов (например, сильной боли, слабости, повышения давления), необходимо обратиться к врачу для исключения каких-либо заболеваний. Одной из причин повышения температуры считают инфекции. Это вызвано реакцией иммунной системы, воспалением и перестройкой центра терморегуляции», — рассказала врач.

Субфебрилитет наблюдается при простудных заболеваниях, пневмонии, а также при вялотекущих инфекциях: туберкулезе, ВИЧ-инфекции, хроническом тонзиллите, сифилисе, герпесе, бруцеллезе. У пожилых пациентов вследствие снижения защитных сил организма субфебрильная температура отмечается и при острых инфекциях.