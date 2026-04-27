Почему 27 апреля могут болеть суставы и уши

Сегодня и завтра в Москве аномально низкое атмосферное давление, возможно оно опустится до рекордных 725–727 мм рт. ст..

У многих людей это уже вызвало проблемы со здоровьем. Что и как им делать, рассказывают врачи.

«Действительно, на снижение давления часто реагируют суставы, они болят, человек не может наступить на ногу, если поражено колено или голеностоп, не может ни согнуться, ни разогнуться, если болит поясница, — говорит кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. — Эти симптомы хорошо объясняет физика. Поскольку атмосферное давление на сустав становится меньше, замкнутая полость сустава как бы немного раздувается под действием внутреннего давления. В результате, суставная капсула растягивается и болевые рецепторы, расположенные в ней, активируются. Как бороться с этой болью? Есть два проверенных способа. Первый, принять обычные НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, напроксен и т.д.) или близкие к ним коксибы (целекоксиб и эторикоксиб). Препараты с этими активными веществами выпускают многие производители. Второй способ немедикаментозный, но в принципе, его можно сочетать и с приемом таблеток. Его принцип — сдавить слегка раздувшийся сустав, это ослабит стимуляцию болевых рецепторов. Для этого нужно использовать эластические бинты или бандажи для суставов — наколенники, налокотники и т.д».

Если стреляет ухо.

«Есть еще одна типичная проблема, которая может возникнуть при низком давлении — это стрельба в ухе, — продолжает доктор Спахов. — Так бывает, когда есть какая-то патология среднего уха или существует плохая проходимость евстахиевой трубы, соединяющей это ухо с полостью носа. Она сравнивает давление на барабанную перепонку. И если труба закрыта, а атмосферное давление падает, перепонка немного выпячивается и растягивается (т.е. все происходит примерно так же, как и с суставами)».

Это и вызывает боль в ухе, пишет АиФ.

Иногда, чтобы избавиться от нее достаточно совершить несколько глотательных движений, они помогут открыть устье евстахиевой трубы и сравнять давление на перепонку изнутри и снаружи. В более тяжелых случаях могут понадобиться сосудосуживающие капли или спреи (ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин и т.д. — препаратов с ними очень много). Если стреляет только одно ухо, вводите их лишь в одну ноздрю. И никогда не используйте такие средства долго, так как они могут вызвать зависимость.