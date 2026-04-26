Готовим питомца к дачному сезону

Не забывайте о профилактике бешенства, за отсутствие которой предусмотрен штраф. Дополнительно можно сделать прививку от пироплазмоза. Обработка от паразитов (глистов и внешних, таких как клещи) также критически важна. Препараты от глистов дают за 10-14 дней до выезда. Для защиты от внешних паразитов выбирайте средства (таблетки, капли, спреи), исходя из активности и привычек собаки, учитывая, что капли могут быть менее эффективны для любителей купаться.

Помните о необходимости сбора ветеринарной аптечки, передает РИА Новости. В нее должны входить антисептики, перекись, сорбенты, бинты, клещедер, средства от аллергии (после консультации с врачом) и основные лекарства для животных с хроническими заболеваниями.

Для предотвращения потери собаки, особенно на даче, где животные часто гуляют без поводка, обеспечьте идентификацию: клеймо, микрочип, ошейник с адресником или GPS-трекер.

Осмотрите дачный участок на наличие ядовитых растений и химикатов. Обеспечьте собаке тень, укрытие и постоянный доступ к чистой воде. Берегите питомца от перегрева, ограничивая пребывание на солнце в жаркое время суток.

Ранее Росстандарт утвердил первый ГОСТ для выгула собак в России.