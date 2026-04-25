Собака лизнула вашу рану: есть ли в этом угроза для здоровья

С детства многие слышали: если собака зализала рану, заживет быстрее. Мол, у них там все «обеззараживается само». Звучит почти как народная мудрость, которой хочется верить.

Небольшая доля правды в этом есть. В слюне действительно содержится лизоцим — фермент с антибактериальным действием. Он умеет разрушать стенки некоторых бактерий, по сути ломает их защиту и мешает размножаться. У собак этот фермент работает активнее, чем у человека, что связано с их природой: драки, травмы, вся эта история требует хоть какой-то встроенной защиты, отмечает канал Dog Breeds.

Когда собака лижет рану, часть микробов действительно может погибнуть. Плюс идет механическая очистка — убирается грязь, отмершие клетки. Со стороны кажется: ну вот же, работает. Но тут начинается самое важное, о чем часто забывают.

Лизоцим — не универсальный солдат. Он не справляется со всеми бактериями, не действует на вирусы, грибки и прочую гадость. А во рту у собаки, как ни крути, своя «микрофлора», и там хватает микроорганизмов, которые человеку совсем не друзья. Попадая в открытую рану, они могут, наоборот, устроить проблемы — от воспаления до серьезных инфекций.

Поэтому специалисты не советуют пускать ситуацию на самотек. Ни свои раны, ни раны животных лучше не доверять «языковой терапии». Нормальная обработка антисептиком и, при необходимости, повязка — куда более надежный вариант. А животным часто вообще надевают защитные воротники, чтобы они не трогали поврежденное место.

