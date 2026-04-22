Больницы начали использовать роботов «Яндекса»

Столичные больницы начали в пилотном режиме использовать роботов-доставщиков "Яндекса" для перевозки лекарств и образцов крови — это разгружает медработников от рутины и позволяет ускорить и автоматизировать простую работу.

Помощников на колесах уже тестируют на территории ГКБ N 15 имени О.М. Филатова и ГКБ N 1 имени Н.И. Пирогова. Это такие же шестиколесные машины, что перевозят заказы в центре города.

«Роботы курсируют между больничными корпусами, — рассказал о новинке мэр Москвы Сергей Собянин. — Они доставляют пробы биоматериалов и расходные материалы в лабораторию, а также могут отвезти лекарства из аптеки на территории больницы в отделение. Для этого сами строят маршрут, объезжая препятствия и доставляя груз в целости в любую погоду».

Еще до запуска на территории больниц проработали маршруты для роботов и обозначили точки остановки и расчетное время доставок. А сотрудники стационаров прошли обучение по использованию техники и управляют ей с помощью смартфонов.

Работают роботы от аккумуляторов, у них шесть колес и масса электроники, позволяющей пробираться хоть по заполненным людьми тротуарам, хоть по заснеженным дорожкам зимой. Они оснащены камерами, лидарами и датчиками, которые помогают им объезжать препятствия, пересекать дороги по пешеходным переходам и не врезаться в пешеходов. Машины могут перевозить до 20 кг груза.