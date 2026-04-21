Андрей Исаев рассказал о развитии системы здравоохранения

На следующей неделе в Санкт-Петербурге состоится очередной отчетно-программный форум "Единой России". Он будет посвящен вопросам в сфере здравоохранения и поддержке семей с детьми.

Отмечу, что охрана здоровья граждан является приоритетом для нашей партии. С 2020 года мы направляли на здравоохранение более 1 трлн рублей из федерального бюджета ежегодно. В частности, в 2026 году на медицину выделяется около 1,9 трлн рублей. При этом 4,2 млрд рублей было дополнительно направлено поправкой "Единой России" на программу по нозологиям, то есть на обеспечение лекарствами 190 тыс. пациентов с тяжелыми заболеваниями. Также в постановлении Госдумы при принятии бюджета мы рекомендовали правительству осуществлять постоянный мониторинг ситуации с лекарственными препаратами и в случае необходимости увеличивать бюджетные ассигнования на обеспечение людей медикаментами.

С 2019 года по нашей инициативе было построено более 7,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Кроме того, продолжается модернизация уже существующих медицинских объектов: за последние семь лет было капитально отремонтировано около 6 тыс. больниц и поликлиник, построено 18 онкодиспансеров, открыто около 550 центров амбулаторной онкологической помощи, а для борьбы с инфарктами и инсультами было переоснащено более 650 и открыто свыше 150 новых сосудистых центров.

Помимо этого мы активно занимались обновлением парка медицинского транспорта, и сейчас в регионах уже не осталось автомобилей скорой помощи старше 10 лет, за счет чего удалось в разы сократить среднее время прибытия бригад медработников.

На законодательном уровне обеспечена возможность телемедицинских консультаций и оформления электронных больничных листов, что имеет особое значение для жителей удаленных районов.

В рамках проектов "Земский доктор" и "Земский фельдшер", инициированных "Единой Россией", в села, рабочие поселки и малые города были привлечены на работу почти 80 тыс. врачей и фельдшеров. Причем по истечении 5 лет четверо из пятерых медицинских работников принимали решение остаться в сельской местности. С 2012 года врачи и фельдшеры получили по этим программам около 80 млрд рублей. До 2030 года на привлечение медицинских кадров в села и малые города планируется направить еще 30 млрд рублей. Конечно, наибольшая потребность во врачах, фельдшерах и медсестрах наблюдается на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера, Арктической зоны и в новых регионах. Поэтому там размер выплат повышенный.

Напомню также, что в конце прошлого года нами был принят закон, направленный на решение вопроса кадрового дефицита в системе здравоохранения через совершенствование системы целевого обучения.

Кроме того, "Единая Россия" внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, что является чрезвычайно важным для тех территорий, где нет аптек.

Для повышения охвата населения диспансеризацией с 2019 года было приобретено почти 2 тыс. передвижных медицинских комплексов.

Наконец, во вторник во втором и окончательном третьем чтении нами был принят закон о проведении эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптечных пунктах. Сроки эксперимента — с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года. Мы считаем, что три года — достаточный срок, чтобы отработать механизм такой торговли, посмотреть, с какими проблемами сталкиваются передвижные аптечные пункты, насколько они эффективны в части улучшения доступности лекарственных препаратов и нужно ли внедрять их на постоянной основе.