В России трансплантацию рук включили в ОМС

Трансплантация верхних конечностей стала доступна россиянам в рамках ОМС. Сей факт следует из обнародованного документа правительства, пишет РИА Новости.

Напомним, с 2026 года в нашей стране уже начали бесплатно пересаживать россиянам почку. Россия, указал главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергей Готье, входит в пул немногочисленных стран, где пересадка органов выполняется за счет государства.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России могут создать генетически модифицированную свинью, чьи органы будут пригодны для трансплантации человеку. По словам руководителя проекта, эмбриолога Эдуарда Чуйко, это станет первым подобным проектом в стране и поможет решить проблему дефицита донорских органов.