В России выросло число доноров крови

Число доноров крови в России по итогам прошлого года выросло на 1,2% и достигло 1,4 млн человек. Увеличилось и общее количество донаций на 1,3%, до 3,5 млн процедур. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что донорская кровь активно используется, в том числе при производстве лекарственных препаратов. Среди них антирезусный иммуноглобулин, который применяют для профилактики резус-конфликта у беременных.

В 2025 году также выросло число донаций клеточных компонентов крови, включая тромбоциты. Они необходимы пациентам с онкологическими, онкогематологическими и другими заболеваниями.

Мурашко призвал граждан активнее участвовать в донорском движении. Национальный день донора крови в России ежегодно отмечается 20 апреля.

Ранее североосетинские врачи провели первую трансплантацию почки. Пациент местный житель, который много лет страдал от хронического заболевания и находился на регулярном гемодиализе. Эта процедура привязывает человека к аппарату, ограничивает его свободу и сказывается на качестве жизни. Единственным шансом на нормальную жизнь стала пересадка почки. Донором согласилась стать его мать. Операция прошла успешно.

До этого в Башкортостане начали производить сухую плазму крови. Она уникальна тем, что подходит любому человеку, а значит, в экстренных условиях поможет спасти жизни пострадавших, независимо от их группы крови. Ее не надо замораживать, и она подходит для всех. Сухая плазма настоящий прорыв в медицине, особенно там, где нет возможности держать обычный кровезаменитель.