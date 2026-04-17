Врачи спасли девушку с тремя инфарктами

Нижегородские врачи спасли 29-летнюю девушку, которая за год перенесла два инфаркта, а затем попала в больницу имени Семашко с третьим. Об этом сообщил редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Пациентке не помогало обычное стентирование и сосуды стремительно сужались. Когда она вновь обратилась ко врачам, специалисты заподозрили нетипичную причину болезни. Выяснилось, что у девушки редкое системное воспаление сосудов — артериит Такаясу. При этой патологии стандартные методы лечения инфаркта бессильны.

Чтобы спасти пациентку, медики применили терапию ингибитором интерлейкина-6, что позволило остановить аутоиммунное воспаление. Толщина стенок сосудов уменьшилась с критических 7,5 мм до нормы в 4,3 мм. Риск повторного сужения был сведен к минимуму.

Девушку выписали. Она находится под наблюдением ревматологов.