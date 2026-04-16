Врачи прооперировали двух пациенток с «ленивым глазом»

В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) оказали помощь сразу двум пациенткам с редкой патологией, при которой веки опускаются, затрудняя работу глаз. Блефароптоз, или синдром "ленивого глаза", поначалу не вызывает заметного дискомфорта. Однако с течением времени заболевание прогрессирует и оказывает негативное влияние на зрение, вызывая быструю утомляемость и головные боли. Таких пациентов в отделении реконструктивной и пластической хирургии обычно не много — до пяти человек в год.

Валентина Алексеевна решилась обратиться к хирургам в 88 лет. По ее словам, один глаз начал прикрываться еще в детстве, от этого часто болела голова.

«А когда перенесла ковид, веко стало опускаться все больше. Я стала плохо видеть, все время заказывала наклейки для глаз, ходила весь день в них. Но все равно пыталась на ходу подтягивать веко. Конечно, это мешало — глаз краснел и быстро уставал», — рассказывает пациентка.

После операции глаза открылись полностью, прошло головокружение и появилась возможность читать в телефоне. А в июне пациентка планирует поехать в Петербург, на свадьбу к внучке.

Оксана П. почувствовала неладное в 30 лет — веки начали опускаться на обоих глазах.

«Я решила, что это, наверное, у меня такая особенность, и жила себе спокойно. Но с возрастом это усугубилось. Видеть стала значительно хуже. Чтобы рассмотреть что-то, приходилось задирать голову. А кончилось тем, что на очередном профосмотре меня не допустили до работы и отправили проходить обследование. А я всю жизнь работаю медсестрой и профессию свою люблю», — поясняет женщина.

Как пояснили в ЧОКБ, чаще всего на операцию по устранению блефароптоза направляют офтальмологи и неврологи.

Механизм поднятия века — достаточно сложный. Очень тонкие мышцы, нервы, благодаря которым веко работает, а также соединительные ткани. Способ устранения проблемы микрохирурги выбирают в зависимости от причин — врожденных или приобретенных. Без хирургического вмешательства вернуть веко в естественное состояние невозможно, зато патологию можно устранить всего за один день.

По словам заведующего отделением Юрия Васильева, эта операция — более сложная, чем просто блефаропластика, задача которой — удалить избытки кожи. Здесь же нужно найти мышцы, которые приподнимают веко, и прикрепить их заново к хрящевой пластинке век.