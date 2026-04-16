Операции при ожирении включили в систему ОМС

Пациенты с ожирением в России смогут получать хирургическое лечение за счет обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России.

По его словам, соответствующая помощь уже включена в программу государственных гарантий, что позволяет оказывать такие операции бесплатно для пациентов при наличии медицинских показаний, отмечает издание «Профиль».

В марте председатель ФОМС Илья Баланин отмечал рост объемов высокотехнологичной медицинской помощи. По итогам прошлого года этот показатель увеличился на 13,2%.

Он также уточнил, что средняя длительность госпитализации сократилась до 8 дней благодаря внедрению современных методов лечения и обновлению оборудования в медицинских учреждениях, передает «Радиоточка НСН».