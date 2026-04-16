В Приморье медики двух больниц спасли пациента с редким разрывом пищевода

Врачи во Владивостоке спасли пациента с редчайшим разрывом пищевода. Для этого пришлось задействовать медиков сразу двух больниц края, а в восстановительном лечении 52-летнего мужчины помогает консультационная помощь врачей сразу из нескольких городов страны, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Приморья.

© Российская Газета

Во Владивостокскую клиническую больницу №4 поздним вечером был доставлен 52-летний мужчина в тяжелом состоянии. Оперативно проведенная диагностика показала, что у пациента редкая и опасная патология - спонтанный разрыв пищевода, или "банкетный" пищевод. По данным краевого минздрава, такое состояние встречается всего в нескольких случаях на миллион человек в год.

В спасении пациента объединили усилия два ведущих специалиста - заведующий хирургическим отделением "дальзаводской" больницы Захар Левин и хирург больницы №1 Иван Шульга, который экстренно приехал на помощь коллегам. Объединенная хирургическая бригада провела экстренную операцию.

Пациент в данное время чувствует себя хорошо. Сейчас для уточнения дальнейшей тактики лечения приморские врачи проконсультировались с коллегами из Краснодара, Тюмени и других регионов.