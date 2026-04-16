Доктор назвал причины ночной боли в суставах

Ночная боль суставов обычно имеет ряд причин, и это может быть тревожным сигналом.

«Ночью суставы могут болеть из-за спазма мышц, легкого воспаления от усталости, перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов, особенно часто это может проявляться, если не делать хотя бы зарядку по утрам. Бить тревогу стоит, если боль острая, будит чаще раза за ночь, с отеком, краснотой, жаром или температурой. Все это признаки артрита, подагры или инфекции, синовита. В этом случае, необходимо обратиться к врачу для осмотра и дальнейшего лечения», - сообщил «Свободной Прессе» врач-травматолог-ортопед Поликлиника.ру Александр Сазанов.

Ежедневные привычки для здоровья суставов

Разминка суставов по утрам, даже небольшая зарядка – это залог успеха на будущее, отметил врач.

«Правильная осанка, вода 1,5–2 литра в день тоже благотворно будут влиять на суставы. Еще не нужно засиживать, лучше каждые 30 минут вставать и гулять, а вечером принять теплый душ вечером, чтобы расслабить мышцы и улучшить кровоток», - отметил ортопед.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», травматолог-ортопед Олесь Тихонов назвал пять продуктов для здоровья суставов.