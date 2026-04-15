У не испытывавшей ни единого симптома женщины диагностировали рак

В Бразилии у 45-летней учительницы Марианжелы де Бриту Перейры Умехары врачи нашли рак, хотя она не испытывала ни единого симптома этого заболевания. Историю женщины рассказало издание Metropoles.

© Lenta.ru

Умехара на протяжении всей жизни тщательно следила за здоровьем. К примеру, она регулярно проходила профилактические осмотры у гинеколога. В ходе одного из них, который состоялся менее чем через год после предыдущего, у бразильянки обнаружили рак шейки матки.

Отмечается, что учительница не испытывала типичные для этого заболевания симптомы, такие как боль или кровотечение. Уже через две недели после постановки диагноза ей удалили матку. Тем не менее после хирургического вмешательства преподавательнице понадобилось дополнительно провести несколько сеансов лучевой терапии.

Сейчас Умехара находится в ремиссии. Раз в полгода она проходит контрольные обследования. Женщина призналась, что каждый поход к врачу сопровождается тревогой, но она все равно регулярно посещает больницу.

Ранее онколог Владимир Сенько перечислил привычки, повышающие риск развития рака. По его словам, существуют исследования, которые доказали связь избыточного веса, возникающего из-за переедания и недостатка физической активности, с меланомой.