В Госдуме захотели помочь россиянам, страдающим мигренью

Депутаты Госдумы поднимают вопрос о доступности современного лечения тяжелой мигрени в России. По словам депутата Каплана Панеша, сотни граждан обращаются в парламент, жалуясь на невозможность получить дорогостоящие препараты нового поколения, в частности, на основе моноклональных антител.

Эти средства, эффективно контролирующие течение болезни, не включены ни в систему ОМС, ни в льготные списки, оставляя миллионы россиян без государственной поддержки.

Панеш подчеркивает, что мигрень — это хроническое неврологическое заболевание, затрагивающее до 15% населения, в том числе наиболее трудоспособную прослойку (18-49 лет). Хроническая форма мигрени приводит к значительной нетрудоспособности, снижая производительность труда и качество жизни. Депутат направил в Минздрав ряд предложений, призванных изменить ситуацию.

Основные инициативы включают:

Включение препаратов от тяжелой мигрени в программу «14 высокозатратных нозологий».

Разработку четких критериев для бесплатного лечения или оформления инвалидности.

Проведение всероссийского исследования распространенности мигрени для оценки ее экономического ущерба.

Депутат настаивает, что недооценка мигрени системой здравоохранения недопустима, так как эта патология ведет к потере карьеры, разрушению семей и социальной изоляции граждан, пишет life.ru.