В Госдуме захотели помочь россиянам, страдающим мигренью

Госдума теперь взялась за мигрень россиян
Депутаты Госдумы поднимают вопрос о доступности современного лечения тяжелой мигрени в России. По словам депутата Каплана Панеша, сотни граждан обращаются в парламент, жалуясь на невозможность получить дорогостоящие препараты нового поколения, в частности, на основе моноклональных антител.
Эти средства, эффективно контролирующие течение болезни, не включены ни в систему ОМС, ни в льготные списки, оставляя миллионы россиян без государственной поддержки.
Панеш подчеркивает, что мигрень — это хроническое неврологическое заболевание, затрагивающее до 15% населения, в том числе наиболее трудоспособную прослойку (18-49 лет). Хроническая форма мигрени приводит к значительной нетрудоспособности, снижая производительность труда и качество жизни. Депутат направил в Минздрав ряд предложений, призванных изменить ситуацию.
Основные инициативы включают:
- Включение препаратов от тяжелой мигрени в программу «14 высокозатратных нозологий».
- Разработку четких критериев для бесплатного лечения или оформления инвалидности.
- Проведение всероссийского исследования распространенности мигрени для оценки ее экономического ущерба.
Депутат настаивает, что недооценка мигрени системой здравоохранения недопустима, так как эта патология ведет к потере карьеры, разрушению семей и социальной изоляции граждан, пишет life.ru.