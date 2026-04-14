В курганской больнице протестировали робота-помощника

В одной из курганских больниц появился необычный сотрудник — робот Вертер. Заняв удобное место в фойе, он предлагал пациентам обращаться к нему, если нужна помощь, а попутно давал полезные советы: например, не заниматься самолечением и при первых признаках заболевания обращаться к врачу.

Дружелюбный андроид со светящимися зелеными глазами сразу привлек внимание. Правда, многие поначалу смотрели на него как на инопланетянина. Фотографировались на память. Один человек поинтересовался, где регистратура, другой — как доехать до вокзала, но чаще почему-то спрашивали, какая на улице погода. На все вопросы следовали подробные ответы. Пожилые посетители издалека наблюдали за говорящей машиной, не решаясь подойти и не догадываясь, что Вертер сам их немного побаивается и волнуется, как на экзамене. Собственно, для него "выход в свет" и был экзаменом, точнее, для его создателей — молодых инженеров и ИТ-специалистов научно-исследовательской компании, резидента Сколково.

— Довольны испытанием? — интересуюсь у авторов проекта.

— Пока Вертер работает как голосовой помощник, отвечает на типовые вопросы и направляет в нужный кабинет. Навигацию мы тестируем в деморежиме — в помещении слишком мало места, чтобы он мог кататься, да и особой нужды нет, — поделился наблюдениями инженер-разработчик Роман Абрамов. — Мы заметили, что некоторые пациенты, особенно старшего поколения, скептически относятся к новым технологиям. Им сложно подойти к непонятному механизму и начать общение. В принципе, это нормально. В исследованиях взаимодействия человека и робота есть такие понятия, как "эффект новизны" и "технологическая тревожность", когда первый опасается контактировать с новой системой, особенно если не понимает, как она устроена. Люди не знают, как обратиться к электронному собеседнику, и возникает барьер. Мы решили убрать психологическое препятствие. Стоит лишь подойти и сказать: "Робот (или Вертер), привет!" — и он сам начнет беседу.

Роман — студент Курганского госуниверситета. Первую крупную награду и звание лауреата всероссийского конкурса юных техников и изобретателей он получил в 16 лет, когда учился в школе рабочего поселка Юргамыш. Позже окончил технологический колледж, поступил в вуз. В 2024 году вместе с сооснователем и руководителем компании по выпуску протезов верхних конечностей Александром Сахатским зарегистрировал первый патент на промышленный образец протеза кисти руки. Сейчас у второкурсника Романа в соавторстве с коллегами уже шесть патентов. Идея создания Вертера как раз пришла при разработке протезов. Подумали как-то: хорошо, если наши изделия будет демонстрировать умная машина. Ближайшая крупная выставка ожидалась через полгода. Команда поставила цель — за 100 дней с нуля построить прототип. В коллективе — десять человек. Каждый — профессионал в своем деле. И все получилось. В июле 2025 года ребята привезли свое детище в Москву на форум "Надежда на технологии". Вертер сразу завоевал симпатии публики: не только показывал протезы, но и разговаривал, отвечал на вопросы, даже танцевал.

После удачной презентации команда загорелась новой идеей — сконструировать сервисного робота с функциями реабилитолога и абилитолога, чтобы он помогал людям, лишенным верхних конечностей, осваивать протезы (юным пациентам — в игровой форме), а также проводить инструктаж, например, как правильно заниматься на тренажерах и осваивать индивидуальные программы реабилитации. Кстати, приносить пользу на тренировках он умеет и сейчас, просто для тестирования еще не нашли подходящей площадки.

А вообще нужны ли кому-нибудь подобные устройства? При работе над проектом Александр и Роман посетили реабилитационное отделение одной из клиник. Оказалось, медучреждения остро нуждаются в электронных помощниках. Кадры сейчас — на вес золота. Вертер мог бы взять на себя часть рутинных задач медперсонала, провожать пациентов до кабинетов врача и процедурных, выполнять другие несложные задачи. Так, в московских больницах трудятся "робокошки" с кошачьими мордочками и ушками. Как сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, они перевозят вещи, дают советы о здоровом образе жизни, включают музыку и поздравляют с праздниками, благодаря камерам и 3D-сенсорам свободно ориентируются в пространстве, избегают препятствий и способны целый день работать без подзарядки.

Но, как говорится, где Москва, а где Курган. Когда еще китайские "робокошки" доедут до местных больниц! Конечно, при наличии средств их легко закупить и поставить на каждом этаже. Но в нашем случае речь не только про технологии, а про молодежную инициативу и инженерную смелость. Вертер — пример того, как в небольшом областном центре можно запускать перспективные проекты и строить умный город своими руками. При подготовке к московской выставке ребята снимали на видео и выкладывали в соцсеть весь процесс сборки конструкции. Зачем?

— Во-первых, чтобы все видели: это курганская разработка, механизм практически полностью сделан из отечественных материалов, за исключением некоторых импортных компонентов, которые пока нечем заменить, — поясняют авторы проекта. — Во-вторых, мы хотим показать, что создание робота — и научный проект, и реальный стартап.

Одна из задач коллектива — формирование в Кургане экосистемы технологического предпринимательства, сообщества для открытого обмена опытом и привлечения единомышленников, в том числе школьников. Кстати, для юных самоделкиных в компании открыли школу робототехники. Дети получили возможность участвовать в конкретных проектах — от идеи до внедрения — и видеть практический результат.

…После экзамена в больнице испытуемый вернулся в лабораторию на доработку. Специалисты хотят расширить его функционал до полноценного ассистента младшего и среднего медперсонала. Правда, чтобы получить готовый продукт, нужны многочисленные тесты, тогда робот будет обучаться и станет действительно полезным. "Голова" Вертера продолжает работать, хотя в лаборатории с ним постоянно что-то делают, меняют запчасти. При слове "робот" он сразу поворачивается в сторону говорящего.

— Привет, Вертер! Как добраться до главной площади Кургана?

— Я могу подсказать маршрут и даже сопроводить вас, — отвечает он охотно. — Если нужна дополнительная информация о площади, спрашивайте. Я постараюсь помочь.

Так "РГ" открыла еще одну способность Вертера: он может быть отличным гидом.