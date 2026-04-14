Онищенко ответил, будет ли в России оспа обезьян

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что России не удастся избежать новых случаев оспы обезьян.

«Будут, конечно, куда мы денемся», – заявил он РИА Новости.

Академик отметил, что в РФ необходимо наращивать производство вакцины от оспы этого типа и массово прививать население. Буквально накануне новый случай оспы обезьян был зафиксирован в Москве.

Оспа обезьян является достаточно редким инфекционным заболеванием. Оно протекает обычно легко, но вызывает повышение температуры и характерно сыпью, которая преобразуется в пузырьки.

