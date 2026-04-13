Вакцину «Онкопепт» ввели первому пациенту

Первому пациенту ввели онковакцину "Онкопепт" от колоректального рака 31 марта 2026 года, сейчас он хорошо перенес уже третью процедуру. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФМБА.

«20 ноября 2025 года ФМБА получило разрешение на клиническое применение препарата "Онкопепт" — персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака. В рамках клинического применения вакцины "Онкопепт" обработано 543 обращения. На данный момент отобраны для лечения онковакциной 24 пациента. По регламенту на ее изготовление необходимо 49 дней, из которых не менее 7 дней занимает процедура контроля качества. Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года. Сейчас ему проведено уже третье введение вакцины. Переносимость вакцины хорошая», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что для следующего пациента вакцина "Онкопепт" уже готова, первое введение планируется 20 апреля 2026 года. В настоящее время ведутся регламентированные доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы.