Врачи помогли мальчику с огромным глазом

Пятилетний британец Мейсон, глаз которого раздулся до размеров мяча для гольфа, удивил врачей своим редким диагнозом. Его историю опубликовало издание Mirror.

Мать мальчика Сара впервые заметила, что что-то не так, когда левый глаз Мейсона начал выпячиваться. Это произошло в июле 2025 года. Врачи решили наблюдать за его состоянием, но в течение следующих трех месяцев опухоль продолжала увеличиваться. Ребенок также начал жаловаться на боль в глазу и внутри головы. Магнитно-резонансная томография показала, что у него множественная менингиома мозга и что опухоли расположены за обоими глазами и носом.

Новообразование за левым глазом начало сдавливать зрительный нерв, из-за чего Мейсон стал терять зрение и испытывал трудности с речью и глотанием. Неврологи назначили ему срочную операцию, чтобы спасти от слепоты.

«Врач сказал, что опухоли были у него на лбу, в задней части глаз, на спинке носа, в гипофизе и в основании черепа и что операция будет серьезной. Они никогда раньше не замечали этого у детей», — рассказала мать мальчика.

Незадолго до операции у ребенка обнаружили две новые опухоли — за ухом и на шее. Хирургическое вмешательство на глазу прошло успешно, но орган все еще немного выпучен и почти ничего не видит, кроме черно-белых пятен. Семье также сообщили, что новообразование начинает распространяться на его правый глаз и может вызвать слепоту. Сейчас ребенок восстанавливается после операции.

