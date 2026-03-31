Как защититься от штамма коронавируса «Цикада»?

Эпидемиологи советуют внимательно отнестись к возможности распространения нового варианта коронавирусной инфекции «Цикада» и применять в повседневной жизни проверенные методы защиты. Прежде всего - это строгое соблюдения гигиенических протоколов, пишет Pravda.ru.

«Нужно, особенно во время сезонных заболеваний, не забывать правила личной и коллективной безопасности: мыть руки, обращаться к врачу в случае появления симптомов заболевания. Нужно не забывать, что человек может быть носителем даже при отсутствии симптомов, а он может ходить и заражать других людей», - отмечает эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

В любом случает, в противостоянии вирусам главную роль играет личная и коллективная гигиена. Также при первых признаках недомогания следует немедленно обращаться к медикам, что снижает риски для окружающих.

Эксперты говорят и о такой мере профилактики, как дезинфекция контактных поверхностей, проветривание помещений и ношение защитных масок в местах массового скопления людей. Фактором эпидемиологического контроля являются забота о чистоте рук и использование при чихании защитных одноразовых средств. Для выполнения этих рекомендаций необходим ответственный подход к своему здоровью от каждого человека.