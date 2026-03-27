В 2026 году больницы Подмосковья получили 62 аппарата ИВЛ

С начала 2026 года медицинские учреждения Подмосковья получили 62 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они обошлись региону в сумму около 290 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

© Вести Подмосковья

«Оснащение медицинских организаций современным оборудованием - одно из приоритетных направлений нашей работы. С начала текущего года в больницы Подмосковья поставлено 62 аппарата искусственной вентиляции легких на сумму почти 290 млн рублей. До конца года поставим еще 65 единиц оборудования», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья и министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Аппараты искусственной вентиляции легких необходимы для специализированной медицинской помощи пациентам, у которых наблюдаются нарушения в дыхании. Особенно такое оборудование было востребовано во время пандемии коронавирусной инфекции.

Приобретенные в этом году аппараты ИВЛ поступили в восемь больниц регион. Среди них - медицинские организации Дмитрова, Клина и Мытищ. Закупаемая в регионе медтехника приобретается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева согласно целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».