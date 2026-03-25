На российский рынок допустили импортные дженерики

Защита интеллектуальных прав производителей лекарств не может быть важнее, чем защита тех, кому они жизненно необходимы. Решение Конституционного суда РФ, принятое по жалобе американской фармацевтической компании "Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед" ("Вертекс") и ее единственного российского дистрибьютора АО "Санофи Россия", отвергает шантаж России угрозами жизни и здоровью ее граждан, но не препятствует добросовестной работе ответственных поставщиков на отечественном рынке.

В высшей юридической инстанции РФ иностранные производители обжаловали положения статьи 1362 ГК, которая регламентирует выдачу принудительной лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Такое разрешение выйти на российский рынок было выдано аргентинской компании - производителю лекарства "Трилекса" - дженерика по отношению к оригинальному препарату "Трикафта" производства "Вертекс", предназначенного для лечения больных муковисцидозом.

Это генетическое заболевание характеризуется образованием большого количества слизи во внутренних органах, которая, в первую очередь, затрудняет дыхание. Сейчас в РФ насчитывается около пяти тысяч детей, больных муковисцидозом, жизнь которых поддерживают лекарства.

Стоимость одной упаковки "Трикафта" составляет примерно 20 тысяч долларов США. В год одному человеку необходимо 13 упаковок. При этом, как следует из материалов дела, американские производители несколько раз отказывались от участия в конкурсных закупках, которые проводит российский минздрав для подопечных государственного внебюджетного фонда помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Основная причина - недостаточное финансовое предложение.

Аргентинская компания "Трилекса" захотела вывести на российский рынок более дешевый аналог "Трикафты" и обратилась к американцам за лицензионным разрешением. Но получила отказ. И тогда российский суд выдал "Трилексе" принудительную лицензию - аргументом стала формулировка: "изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем..., что приводит к недостаточному предложению на рынке".

Судьи КС признали положения статьи 1362 Гражданского кодекса РФ не противоречащими Конституции РФ, однако сформулировали целый ряд условий для выдачи принудительной лицензии

Стоит отметить, что принудительные лицензии - не российское изобретение. Фактически они появляются в конце XIX века в рамках Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Но юристы "Вертекс" и "Санофи" полагают, что если уж принудительные лицензии признаны мировым сообществом, то они должны выдаваться на определенный срок, под обязательства и лишь на тот объем рынка, который не может освоить правообладатель. Юристы заявили, что представители органов российской власти, принявшие и подписавшие оспоренный нормативный акт, полагают достаточным доказательством тот факт, что патентообладатель не может полностью удовлетворить потребности рынка. Но аргентинская компания производит дженерик не бесплатно и, значит, обязана отчислять в пользу "Вертекс" и "Санофи" три процента от стоимости своего товара, проданного на российском рынке.

Принимая решение, судьи КС признали положения статьи 1362 ГК РФ не противоречащими Конституции РФ, однако сформулировали целый ряд условий для выдачи принудительной лицензии. В частности, при рассмотрении исков об их предоставлении каждая из сторон должна доказать перед судом те обстоятельства, в установлении которых она заинтересована.

Как пояснил руководитель секретариата Конституционного Суда РФ Константин Байгозин, отвечая на вопрос корреспондента "РГ", задачей судей было в данном случае, с одной стороны, не допустить создания угрозы дефицита на нашем национальном рынке лекарственных препаратов, необходимых для лечения орфанных заболеваний, а с другой - обеспечить защиту интеллектуальной собственности.