"Mash на Мойке": у преподавателя СПбГУ обнаружили туберкулез

У преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили туберкулез. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке". О ситуации рассказали студенты. По их словам, инфекционное заболевание нашли у преподавателя кафедры иностранных языков. В зоне риска оказались студенты нескольких факультетов. Им на почту приходят письма с требованием пройти обследование. Судя по сообщениям, им блокируют пропуски до тех пор, пока они не принесут результаты анализов. Ситуацию с заболеванием преподавателя туберкулезом взял на контроль Роспотребнадзор. Круг контактных лиц уже определен, в вузе проводится дезинфекция. До этого эксперт Росгосстраха по онкострахованию Ольга Купцова перечислила обследования, которые нужно проходить каждый год, даже если ничего не болит. Она напомнила, что значительная часть серьезных заболеваний на ранних стадиях протекает бессимптомно и не вызывает никакого дискомфорта. По словам эксперта, в возрасте до 40 лет базовый чекап включает в себя: осмотр терапевта, рекомендуется ежегодно сдавать общий анализ крови. Раз в два года для скрининга туберкулеза необходимо делать флюорографию. А начиная с 35 лет к обязательным ежегодным обследованиям добавляется ЭКГ, отметила эксперт. Женщинам дополнительно рекомендуется посещать гинеколога каждые полгода и не реже чем один раз в год выполнять УЗИ молочных желез и органов малого таза. После 40 лет перечень обследований расширяется — с этого возраста "базовый минимум" включает ежегодное измерение внутриглазного давления и анализ кала на скрытую кровь раз в два года.