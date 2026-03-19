Доктор предупредил о едва заметных симптомах рака

На ранних стадиях рак часто развивается почти незаметно, предупредила врач общей практики Беа Бакши. На какие симптомы важно обращать внимание, чтобы не пропустить болезнь, она рассказала изданию Business Insider.

По словам специалиста, главная опасность рака заключается в том, что на ранней стадии его симптомы могут быть едва заметными, но хроническими. К проявлениям болезни она отнесла необъяснимую усталость, расстройства пищеварения, вздутие живота или слабую боль.

«Распространенное заблуждение, что рак всегда протекает тяжело и мешает нормальной жизни. На самом деле болезнь долго кажется безобидной», — сказала врач.

Бакши подчеркнула, что особенно тревожно, если появляются сразу несколько симптомов, которые не проходят и не имеют логичного объяснения. Она также напомнила, что уплотнения в груди и ректальные кровотечения ни в коем случае нельзя игнорировать.

«Даже если это впервые и крови было совсем немного, следует немедленно обратиться к врачу», — призвала она.

Ранее сообщалось, что 75-летняя женщина приняла первые симптомы рака за усталость после участия в марафоне. Врач, к которому она обратилась, тоже не заметил признаков опасного заболевания и посоветовал пить обезболивающие.