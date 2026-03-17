Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке

Как часто бывает с детскими травмами, родители проявили беспечность: 4-летний ребенок побежал за стол с вилкой в руке, споткнулся и неудачно упал так, что зубцы вилки глубоко вошли в щеку под ухом.

Скорая помощь доставила мальчика в ДНКЦ имени Рошаля. Ребенку, вообще-то, очень повезло - хотя ранение было глубоким, ветви лицевого нерва и слюнная железа оказались не задеты.

Челюстно-лицевые хирурги тщательно обработали травмированный участок, аккуратно извлекли вилку и ушили ткани. Операция прошла успешно и без осложнений. Со временем швы заживут, и от травмы не останется никакого следа, сообщили хирурги Центра Рошаля.