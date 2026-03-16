Женщине дважды пересадили печень

Хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева дважды пересадили печень местной жительнице, у которой ранее был диагностирован цирроз.

Как сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Андрей Тарасов, с жалобами на самочувствие жительница Мариинска обратилась к врачам год назад. Ей был поставлен диагноз, потребовалась пересадка.

Однако через два месяца после трансплантации у пациентки резко поднялся билирубин. У женщины пожелтели глаза и кожа. Желтуха стала причиной экстренной госпитализации, состояние больной стабилизировали.

Как выяснилось, организм женщины не принял пересаженный орган. Пациентку вновь поставили в список ожидания на трансплантацию, и через несколько месяцев хирурги провели двойную операцию. Они удалили отказывающийся приживаться орган и пересадили другую печень.

Операция прошла успешно, жизненно важные показатели пациентки в норме, добавил Андрей Тарасов.