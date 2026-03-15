Назван средний возраст заболевания раком в России

Главный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн в разговоре с РИА Новости назвал средний возраст заболевания раком в стране.

© Lenta.ru

Врач отметил, что по-прежнему основной пик первичного выявления онкологии приходится на старшее поколение.

«Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет», — сказал Каприн, добавив, что за последние 10 лет средний возраст пациентов вырос примерно на один год.

В заключении Андрей Карпин пояснил, что такие цифры говорят об общей демографической тенденции старения населения, а не об омоложении рака.

Ранее россиян предупредили о симптомах скрытного и опасного вида рака, который долгое время может быть незамеченным.