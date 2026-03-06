Будет ли в России вспышка кори, объяснил врач

Вспышки кори в России опасаться не стоит, могут быть лишь редкие локальные заболевания среди не привитых.

"Нет, (вспышки в РФ опасаться) не стоит. Это редкие локальные вспышки среди не привитых", - сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

По ее словам, есть понятие "коллективный иммунитет" - то есть охват вакцинацией почти всего населения.

Случаи кори сейчас фиксируются в Забайкалье и Хабаровском крае. В частности, у одного из студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске выявили корь.

