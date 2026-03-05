Терапевт объяснил, как распознать кислородное голодание

Кислород необходим для работы каждой клетки организма, но многие люди не замечают тревожных сигналов, указывающих на его нехватку. Врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова в беседе с aif.ru объяснила, как распознать гипоксию и почему это состояние опасно.

Гипоксия — это дефицит кислорода в тканях и органах. В первую очередь от него страдают нервная система, сердечная мышца, печень и почки. Причины могут быть разными: от духоты в помещении до серьёзных хронических заболеваний.

Симптомы зависят от того, как быстро развивается кислородное голодание. При острой гипоксии (минуты-часы) возникают резкая одышка, учащённое сердцебиение и чувство удушья. Хроническая форма нарастает постепенно и проявляется постоянной слабостью, быстрой утомляемостью, одышкой при привычных нагрузках, бледностью кожи и снижением работоспособности.

«На молекулярном уровне дефицит кислорода нарушает синтез АТФ — главного энергетического источника клеток. Без кислорода из одной молекулы глюкозы образуется всего 2 молекулы АТФ вместо 36. Организм пытается компенсировать провал, требуя больше углеводов, но это не решает проблему», — пояснила Ольга Александрова.

Самый надёжный способ проверить насыщение крови кислородом — пульсоксиметрия. Нормальный показатель сатурации составляет 95% и выше.