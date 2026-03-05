Представлена деловая программа форума «Здоровое общество»

Деловая программа форума "Здоровое общество" опубликована на официальном сайте мероприятия. Форум состоится 16-17 марта 2026 г. на площадке кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" (г. Москва). Программа включает в себя более 20 деловых сессий.

Форум "Здоровое общество" выступает платформой для диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС и ШОС.

Деловой трек "Человек и среда" включил в себя 8 экспертных дискуссий, участники обсудят вопросы сохранения здоровья — от роли здорового рациона до развития концепции здоровой среды. В рамках сессии "Здоровый контент: как медиа формируют образ жизни" участники рассмотрят, что входит в понятие "здоровый контент", насколько транслируемые сегодня подходы соответствуют принципам безопасности с точки зрения доказательной медицины и психологии, а также как создать достоверную, безопасную и мотивирующую медиасреду.

«Здоровое общество и долголетие граждан являются фундаментом для будущего нашей страны. Наша общая задача — сделать так, чтобы современные медицинские достижения и высокие стандарты качества жизни были доступны каждому человеку, вне зависимости от региона проживания. Мы строим систему, где преумножение народа страны и народосбережение — главный приоритет государства, поэтому форум "Здоровое общество" является сегодня как никогда актуальным», — отметил Антон Кобяков, советник Президента Российской Федерации.

Сессия "Жить дольше и качественнее: стратегия долголетия для человека и страны" включена в трек "Инновации и технологии здоровьесбережения". Ключевой задачей здравоохранения становится уже не просто продление жизни, а построение персональной траектории, ориентированной на максимальное повышение ее качества и сохранение потенциала человека. Такая концепция направлена на сохранение функциональных резервов организма, когнитивных способностей и высокого качества жизни. Достижение этой цели невозможно без пересмотра подхода к питанию: оно становится не просто способом утоления голода, а полноценной стратегией, направленной на обеспечение организма необходимым "топливом".

«Сегодня здравоохранение всё больше ориентируется не только на лечение заболеваний, но и на предупреждение рисков, раннюю диагностику и продление активной жизни человека. Все большее значение приобретают профилактика, формирование здоровых привычек и персонализированный подход к сохранению здоровья. Объединение усилий медицинского и научного сообщества, органов власти, бизнеса и общественных организаций позволяет вырабатывать современные решения, направленные на укрепление здоровья нации и повышение качества жизни граждан. Такой междисциплинарный диалог способствует развитию профилактической медицины и внедрению новых технологий в систему здравоохранения», — подчеркнул министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Трек деловой программы "Медицина ранних рисков и реабилитация" включил вопросы контроля сахарного диабета, внедрения персонализированной медицины, развития технологий реабилитации, сохранения здоровья сердца. Отдельная сессия посвящена инновациям в фармакологии как интеллектуальному фундаменту здравоохранения будущего. Разработка новых лекарственных средств служит драйвером качественных изменений в медицине: от прогресса в лечении болезней и модернизации фармпроизводства до смены терапевтических концепций и фундаментальной перестройки модели оказания медицинской помощи. Ключевым трендом современной медицинской науки выступает персонализированная медицина, особенно в части клеточных технологий.