Врачи спасли ребенка, который по ошибке выпил щелочь вместо колы

Девятилетний житель Приморского края попал в больницу с сильным отравлением: он случайно употребил средство для чистки труб, перепутав его с газировкой «Кола». Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в минздраве региона.

© Вечерняя Москва

— К счастью, мальчик был дома не один: бабушка сразу позвонила по номеру 103 и действовала по инструкциям старшего врача смены, — добавили в Telegram-канале ведомства.

Школьник попал в реанимацию, медики оценили его состояние как тяжелое. У пациента обнаружили химический ожог слизистой ротоглотки и пищевода, а также интоксикацию.

11 дней специалисты пытались спасти мальчика. На данный момент ребенок находится дома, его жизни ничего не угрожает. Несмотря на это, он все еще должен посещать медучреждение.

Ранее ребенок купил в магазине в Новой Москве лимонад, внутри которого был ацетон, сделал глоток и обжег гортань. Напиток убрали с полок точки. Впоследствии сотрудники магазина провели проверку. На место прибыли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств.