Как роботы помогают врачам лечить пациентов

Меньше чем за полтора десятка лет в столице создан практически новый каркас здравоохранения. Модернизированы свыше 300 поликлиник, построены 182 здания клиник, еще 80 больничных корпусов реконструированы. И эта работа продолжается. Что изменилось? Вместо палат с удобствами в коридоре появились не только по сути гостиничные номера хорошего класса, столовые с ресторанным меню и красивой посудой. А еще современные технологии, которые помогают врачам лечить, а пациентам быстрее выздоравливать. К примеру, роботы. Еще недавно их появление казалось фантастикой, а сейчас, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, количество роботизированных операций возросло в четыре раза - до 4600 в год. Новые помощники взяли на себя множество и других функций.

Новый инструмент

Самый первый робот-ассистент Da Vinchi появился в 2013 году в Московском многопрофильном научно-клиническом центре им. Боткина. Первым его освоили хирурги-урологи, а чуть позже и онкологи. В настоящее время в клинике шесть таких систем, с их помощью ежегодно выполняется до 2 тысяч операций.

"Сегодня я прооперировал таким образом двух пациентов, удалив опухоли в зонах желудочно-кишечного тракта, - рассказал Игорь Андрейцев, хирург этой клиники, профессор Московского государственного медуниверситета им. Пирогова. - В день у нас выполняется до 10 подобных вмешательств. Столько не делает никто не только в России, но и в Европе".

После роботических сложнейших операций пациент выздоравливает быстрее, чем после открытых: домой его выписывают уже на шестойседьмой день.

По-дилетантски с опаской спрашиваю: ну а если что-то пойдет не так, к кому предъявлять претензии?

К хирургу. Он в ответе за все. Робот для него точно такой же инструмент, как, скажем, скальпель или зажим. И работать с ним должен уметь каждый - такова политика нашей клиники. Уже нет операции, которую нельзя было бы сделать с помощью робота. Почему робот лучше, чем скальпель? Его маленьким металлическим ручкам - продолжению рук хирурга, которые вводятся в брюшную полость, достаточно крошечных разрезов вместо большой раны, а у пациента - меньше кровопотери и болевой синдром. В результате человек быстрее выздоравливает, его выписывают домой уже на шестой-седьмой день.

Освоить навыки работы с роботом под силу любому хирургу, говорит Игорь Андрейцев. Но проще молодым. Они привыкли играть с приставкой - примерно так же во время операции смотришь на экран и управляешь ее ходом с помощью джойстика.

Других роботов - травматологов-ортопедов Cuvis Goint Cori - с прошлого года используют в Городской больнице N 31 им. Савельевой - они помогают протезировать коленные суставы. В чем их преимущество, рассказал "РГ" главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов:

Как устроено колено? Коленный сустав состоит из бедренной и большеберцовой костей, а между ними - связки. Если хоть одна из них после эндопротезирования натянута чуть слабее или на градус-два сильнее, чем остальные, у человека возникает боль, а кто-то и вовсе не может ходить. Этим объяснялось то, что 80 процентов пациентов раньше были удовлетворены результатами эндопротезирования, а 20 испытывали дискомфорт после лечения. Робот позволяет поставить эндопротез так, что связки натягиваются равномерно. В ходе операции он определяет анатомию коленного сустава, а потом буром, как стоматолог, убирает разрушенную ткань. Хирургу остается проверить и установить сам имплант.

Фото: Российская газета

Расти быстрее, Егорка!

Прежде чем начать лечение от чего бы то ни было, человек проходит обследование, сдает массу анализов. И все они - без исключения, если сдаются по ОМС, попадают в Московский центр лабораторных исследований.

"Это от 120 тысяч пробирок в день! - рассказывает начальник отдела автоматизированных систем центра Евгений Коломиец. - Представляете, сколько рутинной работы нужно проделать до того, как результат анализа появится в вашей электронной медицинской карте. Прочитать штрихкод на каждой пробирке, где значится, что хочет узнать врач, доставить ее в лабораторию для обработки, запустить в центрифугу... Сколько одноообразных операций для лаборантов!"

В центре такую работу все больше берут на себя разрабатываемые его инженерами роботизированные решения на базе коботов - разновидностей роботов, предназначенных для выполнения задач в едином пространстве с человеком. Их у нас более 70. Кобот-чекинер сканирует штрихкоды на поступающих пробах, сортировщик распределяет пробирки по анализам, курьер перевозит до 800 пробирок за цикл.

Пока этим процессом в конечном счете управляют люди. Но в центре поставили задачу научить командовать всеми операциями систему, основанную на элементах искусственного интеллекта, одним из звеньев которого является робот-гуманоид Егорка.

"Маленький, ростом 132 сантиметра, он, как ребенок, ничего не умел, - рассказывает Коломиец. - Сейчас мы учим его вставать, ходить, распознавать образы... Наде- емся, что на первых этапах внедрения он возьмет на себя часть работы комплекса - брать штативы с роботов-курьеров и устанавливать в роботизированные комплексы для открывания крышек..."

Когда это произойдет?

"Ну, не раньше лета".

Ценный кадр - уборщик

Во флагманском центре НИИ Склифосовского робот встречает пациентов у регистратуры и зоны триажа. Он провожает их до смотровых, а родственников в зону ожидания. А еще в роли носильщика подвозит вещи больного.

Зам. главного врача по экстренной медпомощи Склифа Фархад Навзади рассказывает:

Есть у нас еще один ценный кадр - робот-уборщик. Территорию в 2200 кв мв на первом этаже, где больше всего проходит людей, он приводит в порядок за 35 минут вместо прежних полутора часов. Причем сам заправляется водой на док-станции. Вручную в его баки наливают только дезсредства. Мы ожидаем вторую версию робота, над которой уже работают создатели. Надеемся, что он освоит и эту функцию.

Значит ли это, что сотрудники клининга в Склифе больше не нужны? Совсем нет.