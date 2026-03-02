Эксперт ответил, почему мужчины тяжелее переносят простуду

Этому есть научное объяснение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный врач челябинской городской больницы №1 Дмитрий Тарасов.

«Речь пойдёт о "мужском гриппе" — когда мужчина с температурой 37,1 °C чувствует себя чуть ли не при смерти. Шутки шутками, а исследования показывают, что мужчины действительно могут переносить простуду субъективно тяжелее, чем женщины», — подчеркнул эксперт.

Главная причина кроется в физиологии. Женские половые гормоны эстрогены активизируют работу иммунной системы и помогают организму эффективнее бороться с вирусами. Мужской гормон тестостерон, напротив, в ряде случаев ослабляет иммунный ответ, делая организм более уязвимым перед инфекцией.

Более того, мужчины чаще склонны игнорировать первые симптомы и переносить недомогание «на ногах», откладывая визит к специалисту. В результате болезнь успевает прогрессировать, а симптомы становятся более выраженными и тяжёлыми.

Существенная часть мужчин имеет хронические заболевания, чаще курит и употребляет алкоголь, что дополнительно ослабляет иммунитет. К тому же мужчины в целом менее склонны к профилактике: своевременным обследованиям и здоровому образу жизни.