Вакцины от разных видов рака могут включить в программу ОМС

Вакцины от разных видов онкологических заболеваний планируется включить в программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Отвечая на вопросы депутатов Госдумы в рамках отчета кабмина, премьер обратил внимание на то, что ученые добились значительных успехов в медицинской науке.

"Вакцина от болезни Бехтерева, которую они сделали, - это просто мировое событие. Идет ряд клинических испытаний препаратов, не имеющих зарубежных аналогов. Их 14, еще 23 - медицинских изделия. Мы планируем увидеть их в промышленной эксплуатации, в выпуске в 2027 году. Это вакцина от аллергии, в частности, на пыльцу березы и пищевую. Это препараты для лечения рака, в частности, мочевого пузыря, купирования болевых синдромов, медизделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений", - рассказал Мишустин.

Он также отметил, что зарегистрировали вакцины для разных форм рака.