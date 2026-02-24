Развеян миф о частом симптоме инфаркта

Кардиолог Джереми Лондон заявил, что дискомфорт в груди перед инфарктом не всегда бывает сильным и потому часто остается без внимания. Слова эксперта цитирует издание Daily Mirror.

По словам врача, тревожным сигналом может быть не острая боль, а ощущение давления, сжатия или умеренного дискомфорта в груди. Нередко такие симптомы появляются во время физической нагрузки и проходят в состоянии покоя. Это может свидетельствовать о том, что сердечная мышца недополучает кислород — состоянии, характерном для ишемической болезни сердца, которая в острой форме способна привести к инфаркту.

Лондон подчеркнул, что к другим опасным признакам относятся нарастающая одышка при нагрузке и выраженная усталость без очевидной причины. Одышка перед сердечным приступом может возникать из-за повреждения определенного участка сердечной мышцы — это негативно сказывается на ее сократительной способности и общей эффективности работы сердца.