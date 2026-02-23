Онищенко заступился за бахилы

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко оценил идею депутата, первого заместителя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева об отмене бахил в поликлиниках и замене их на грязезащитные коврики.

«Никаких научно обоснованных данных о том, что бахилы приносят вред, нет. Коврики, кстати, - это не новинка, они тоже применяются, имеется в виду пропитанные дезинфицирующими средствами, но они не решают проблему. Совмещать эти вещи надо», – сказал Онищенко РИА Новости.

Академик отметил, что утилизация медицинского инвентаря, в том числе использованных бахил, это не самый простой процесс, но в РФ он отлажен.

