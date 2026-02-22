Какие исследования можно будет сделать в Центрах здорового долголетия

Министерство здравоохранения РФ подготовило обновленный список оборудования для центров здоровья взрослых. Новые диагностические приборы - важный шаг в их переформатировании в современные центры долголетия. Теперь пациентам станут доступны не только стандартные проверки, но и углубленная диагностика когнитивных функций, психоэмоционального состояния и маркеров биологического возраста.

Соответствующие изменения внесены в приказ Минздрава № 183н от 11 апреля 2025 года. Документ определяет, каким оборудованием должны дополнить оснащение центров здоровья, созданных на базе поликлиник и центральных районных больниц, включая удаленные населенные пункты. Документ размещен для общественного обсуждения на официальном сайте нормативных актов.

Помимо привычных тонометров, экспресс-анализаторов холестерина и глюкозы, смокелайзеров (анализаторов окиси углерода выдыхаемого воздуха) и спирометров, в новой редакции приказа появились позиции, позволяющие оценивать не только физическое, но и ментальное здоровье, а также определять степень возрастных изменений организма.

Что войдет в новый арсенал врачей?

Согласно документу, в центрах появятся четыре вида динамометров, медицинские кушетки с электропитанием, контейнеры для дезинфекции, а также, самое главное, высокотехнологичные приборы: плетизмограф для исследования конечностей и компьютерный комплекс для психофизиологического тестирования.

Разберем подробнее, для чего нужно самое сложное оборудование:

1. Динамометры

Это приборы для измерения мышечной силы. Если раньше они ассоциировались в основном со спортом, то теперь становятся важным инструментом диагностики в гериатрии.

Зачем это в центре долголетия? Сила кисти - это так называемый маркер саркопении (возрастной потери мышечной массы). Исследования показывают, что слабая сила хвата коррелирует с высоким риском падений, переломов и даже когнитивных нарушений. По сути, это простой и быстрый тест, чтобы определить общее состояние организма и оценить, насколько биологический возраст соответствует паспортному.

2. Плетизмограф для исследования конечностей (система оценки эндотелиальной функции)

Это устройство для оценки состояния сосудов.

Зачем это в центре долголетия? Эндотелий - это клетки, образующие внутренний слой сосудов. Его дисфункция является ранним предвестником атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ того, как сосуды конечностей реагируют на нагрузку, позволяет выявить риски на самой ранней стадии и оценить истинный биологический возраст сосудистой системы.

3. Комплекс для психофизиологического тестирования

Это программно-аппаратные системы для объективной оценки работы нервной системы.

Зачем это в центре долголетия? Такие комплексы позволяют проводить скрининг когнитивных функций (памяти, внимания, скорости реакции) и выявлять признаки психоэмоционального напряжения, тревоги или депрессии. Это критически важно для ранней диагностики деменции и других возрастных изменений психики, чтобы вовремя начать коррекцию.

Новые возможности для пациентов

Таким образом, переформатирование центров здоровья направлено на комплексный подход. Теперь здесь можно будет не только измерить давление и уровень сахара, но и пройти углубленную диагностику факторов, напрямую влияющих на качество и продолжительность жизни. Дооснащение новыми приборами позволит сместить фокус с лечения уже развившихся болезней на их предотвращение и активное долголетие.