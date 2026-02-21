В России зафиксировали рост заболеваемости пневмонией

В России отмечается устойчивый рост заболеваемости пневмонией — одним из самых распространенных острых инфекционно-воспалительных заболеваний. О роли пневмококка и значении вакцинации специалисты заявили на XV Международном интернет-конгрессе по внутренним болезням (МИКВБ). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе конгресса.

© globallookpress

По данным Росстата, в 2024 году заболеваемость внебольничной пневмонией достигла 866,62 случая на 100 тысяч населения — это в 1,7 раза выше, чем в 2023 году (498,02 случая), и более чем в два раза превышает среднемноголетний показатель в 416,7 случая. Инфекции дыхательных путей, включая грипп и пневмонию, входят в десятку ведущих причин смертности в мире.

«В большинстве случаев возбудителем пневмонии становится именно пневмококк. Он же — основная причина среднего отита, а также смертельно опасных сепсиса и менингита», — отметила академик РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

По словам экспертов, вакцинация против пневмококковой инфекции почти в два раза снижает риск развития пневмонии. Прививка рекомендована детям от двух месяцев до пяти лет, людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, призывникам и жителям домов престарелых.

«Десятилетнее наблюдение показало, что иммунизация на 20% увеличивает выживаемость и на 52% снижает риск смерти у пациентов с ХОБЛ, а также в 3,6 раза уменьшает частоту госпитализаций по сравнению с невакцинированными», — подчеркнул главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Вячеслав Антонов.

Вакцинация против пневмококка включена в 20 клинических рекомендаций Минздрава России. Она показана не только при заболеваниях органов дыхания, но и при сердечно-сосудистых, эндокринных и других хронических патологиях. Так, при сахарном диабете прививка снижает риск развития пневмонии почти на 90%.

«Любая инфекция может привести к декомпенсации кардиологических заболеваний, развитию инфарктов и инсультов. Вакцинация против пневмококка на 24% снижает риск смерти от всех причин, смертность от инфаркта миокарда — на 27%, от инсульта — на 13%», — заявил академик РАН, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

При этом охват вакцинацией среди взрослого населения, по данным Росстата, не превышает 9%. Эксперты считают, что ситуацию могут изменить информационные кампании и вовлечение медицинского сообщества. В Севастополе и Благовещенске после просветительских программ привиться решили 19% и 38% участников соответственно. В Севастополе в 2024–2025 годах вакцинацию против пневмококка прошли 54,9% жителей старше 60 лет.

Эксперты подчеркивают, что соблюдение рекомендованных схем иммунизации остается ключевым фактором профилактики. По их словам, своевременная вакцинация способна существенно сократить число тяжелых осложнений, госпитализаций и летальных исходов, связанных с пневмонией.