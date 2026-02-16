В Домодедово выписали первого пациента после оспы обезьян

Как известно, в больнице подмосковного Домодедова оказались три пациента с диагнозом оспы обезьян. Первый из них уже выписан из местной больницы, сообщает NEWS.ru.

© Вести Подмосковья

Выписанный был госпитализирован в начале февраля. Отмечается, что он полностью выздоровел и может вернуться к нормальной жизни. Еще два пациента с таким же диагнозом пока остаются в инфекционном отделении Домодедовской больницы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что два человека заболели оспой обезьян и в Санкт-Петербурге. Они оказались в местной больнице в состоянии средней тяжести. Напомним, что доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец подтвердила, от оспы обезьян человека эффективно защищает вакцина от натуральной оспы, а выявленные в России заболевания не вызывают опасений.