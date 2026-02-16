Медики извлекли монеты из желудка ребенка

В городе Спасске-Дальнем Приморского края девятилетняя девочка играла с монетами и случайно их проглотила. Ребенок был экстренно доставлен в городскую больницу, где им занялись врачи-хирурги, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Рентген показал, что две десятирублевые монеты попали в желудок. Однако через сутки наблюдения стало ясно, что инородные тела слиплись, прилипли к стенкам желудка и не продвигались дальше. Было принято решение о проведении эндоскопического вмешательства. Под общим наркозом девочке провели ФГДС, монеты были успешно извлечены.

"Инородное тело в желудке может серьезно навредить. Если предмет находится в желудке три-четыре дня, он может вызвать пролежни, повреждение слизистой и серьезные осложнения, - рассказывают специалисты краевого минздрава. В особой зоне риска - дети, особенно в возрасте от шести до семи месяцев. Активно изучая окружающий мир, они проглатывают бусины, детали конструктора, мелкие игрушки. Самые тяжелые и опасные случаи, когда дети проглатывают магниты и батарейки".

Специалисты призывают родителей и других близких родственников обращать особое внимание на безопасность маленьких детей в быту.