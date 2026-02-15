Минздрав планирует обновление перечня должностей медработников

С 1 сентября Минздравом РФ планируется обновление перечня должностей медработников и фармацевтов. В список будут добавлены новые специальности, сообщил врач-терапевт Дмитрий Демидик.

По его словам, нутрициология станет одной из специальностей среднего медперсонала. Также в перечень будет включена новая позиция – врач по медицине здорового долголетия.

Демидик отметил, что некоторые профессии будут исключены из реестра – они устарели и не соответствуют современным стандартам. Их функции будут переданы более универсальным и комплексным направлениям, сообщает РИА «Новости».

С 1 сентября прекратится набор на следующие вакансии: врач-диабетолог, врач-клинический миколог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр, врач-психиатр подростковый, врач-психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, сурдолог-протезист, терапевт подростковый, зоолог, энтомолог и фельдшер-нарколог. Те, кто уже работает на этих должностях, продолжат свою деятельность.

