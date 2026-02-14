Уролог рассказал, с какими заболеваниями связан горький вкус спермы

Уролог-андролог Андрей Смерницкий рассказал, о каких проблемах со здоровьем может говорить изменение вкуса или цвета спермы. Причины этого он назвал в беседе с изданием Life.ru.

«Приходят женщины, которые жалуются, что у мужчины горький эякулят. Меня, конечно, это всегда удивляет, но, тем не менее, горький эякулят может быть, когда у женщины есть вагинальный кандидоз, то есть молочница», — рассказал врач.

Смерницкий добавил, что горький вкус может появляться из-за грибков, а также баланопостита — воспаления головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти.

Врач добавил, что гнилостный запах и вкус может возникать из-за лейкоспермии, то есть большого количества лейкоцитов в сперме. Уролог предупредил, что его причиной может быть воспаление, в том числе в простате или уретре.

Смерницкий также подчеркнул, что у здорового мужчины эякулят должен быть белесого цвета. Если же он изменился и стал красноватым, это может говорить о гемоспермии. Как объяснил уролог, это состояние встречается примерно у 15 процентов мужчин, а вызвано оно может быть воспалением в семенных пузырьках или простате, воспалением яичек, а также раком простаты.

Ранее медсестра, эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва назвала нормальный объем спермы, который должен выделяться при эякуляции. По словам Мулиндвы, в большинстве случаев во время эякуляции выделяется от двух до пяти миллилитров семенной жидкости — от половины чайной ложки до полной чайной ложки.