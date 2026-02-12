Врачи спасли девочку, получившую электротравму в ванне

14-летняя девочка получила удар током в одном из подмосковных городов, когда принимала ванну. Причиной стало неаккуратное обращение с мобильным телефоном.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, школьница лежала в ванне, просматривая содержание интернет-страниц в гаджете. Когда заряд на смартфоне почти кончился, она подключила его к пауэрбанку.

Вода попала на провод, и девочку ударило током. Она потеряла сознание. К счастью, родители сразу увидели, что произошло. Пострадавшую доставили в детский научно-клинический центр им. Рошаля.

Девочка пребывала в бессознательном состоянии около 15 минут. Впоследствии у нее могло наступить нарушение ритма сердца. В больнице пациентке обработали раны, а затем госпитализировали в отделение кардиологии. К счастью, никаких паталогий сердца обнаружено не было.